La Roma in quarantena, Mancini: "Facciamo videochiamate di gruppo con Fonseca". Spinazzola: "Mi manca il calore dei tifosi". Serie A: idea blocco retrocessioni e campionato prossimo a 22 squadre

25/03/2020 alle 19:42.
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Prosegue la quarantena causata dall'emergenza Coronavirus, e oggi più di un giocatore della Roma ha parlato, raccontando questi giorni difficili e le loro giornate: da Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola a Henrix Mkhitaryan. Nel frattempo alcuni club di Serie A avrebbero proposto un blocco delle retrocessioni con il campionato prossimo a 22 squadre.

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CONCLUSIONE SERIE A 2018/2019: LE TRE IPOTESI AL VAGLIO

GASPORT - A RISCHIO LA SERIE A, SE NON SI GIOCA A MAGGIO LA A SALTA

LA REPUBBLICA - PALLOTTA-FRIEDKIN, TEMPI PIÙ LUNGHI: SI RIFANNO I CONTI

LIVE - CORONAVIRUS. BORRELLI FEBBRICITANTE, MA SI FA LA CONFERENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE. ALCUNI CLUB DI SERIE A PROPONGONO BLOCCO RETROCESSIONI E PROSSIMO CAMPIONATO A 22 SQUADRE

CALCIOMERCATO ROMA, CETIN PENTITO DI NON AVER ACCETTATO IL GALATASARAY. MA DA TRIGORIA SMENTISCONO

SPINAZZOLA: "MI MANCANO GLI ALLENAMENTI E IL CALORE DEI TIFOSI, ADESSO PERO DOBBIAMO AVERE PAZIENZA"

AG. VILLAR A LR24: "I GIALLOROSSI SEGUIVANO GONZALO DA TEMPO, HANNO DIMOSTRATO UN GRANDE INTERESSE PER LUI. LAVORARE CON UN CLUB COME QUESTO È UN PRIVILEGIO"

LA ROMA CHIAMA A RACCOLTA SPONSOR E TIFOSI VIP CONTRO IL CORONAVIRUS

MANCINI: "QUARANTENA? VIDEOCHIAMATE DI GRUPPO CON FONSECA E ALLENAMENTI A CASA. SONO ORGOGLIOSO DELLE ATTIVITÀ BENEFICHE DELLA ROMA"

MKHITARYAN: "CON FONSECA MI TROVO BENE, IL SUO CALCIO RISPECCHIA LE MIE CARATTERISTICHE"

LR24

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