La Roma in quarantena, Mancini: "Facciamo videochiamate di gruppo con Fonseca". Spinazzola: "Mi manca il calore dei tifosi". Serie A: idea blocco retrocessioni e campionato prossimo a 22 squadre

Prosegue la quarantena causata dall'emergenza Coronavirus, e oggi più di un giocatore della Roma ha parlato, raccontando questi giorni difficili e le loro giornate: da Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola a Henrix Mkhitaryan. Nel frattempo alcuni club di Serie A avrebbero proposto un blocco delle retrocessioni con il campionato prossimo a 22 squadre.
I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA
CONCLUSIONE SERIE A 2018/2019: LE TRE IPOTESI AL VAGLIO
GASPORT - A RISCHIO LA SERIE A, SE NON SI GIOCA A MAGGIO LA A SALTA
LA REPUBBLICA - PALLOTTA-FRIEDKIN, TEMPI PIÙ LUNGHI: SI RIFANNO I CONTI
LIVE - CORONAVIRUS. BORRELLI FEBBRICITANTE, MA SI FA LA CONFERENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE. ALCUNI CLUB DI SERIE A PROPONGONO BLOCCO RETROCESSIONI E PROSSIMO CAMPIONATO A 22 SQUADRE
CALCIOMERCATO ROMA, CETIN PENTITO DI NON AVER ACCETTATO IL GALATASARAY. MA DA TRIGORIA SMENTISCONO
SPINAZZOLA: "MI MANCANO GLI ALLENAMENTI E IL CALORE DEI TIFOSI, ADESSO PERO DOBBIAMO AVERE PAZIENZA"
AG. VILLAR A LR24: "I GIALLOROSSI SEGUIVANO GONZALO DA TEMPO, HANNO DIMOSTRATO UN GRANDE INTERESSE PER LUI. LAVORARE CON UN CLUB COME QUESTO È UN PRIVILEGIO"
LA ROMA CHIAMA A RACCOLTA SPONSOR E TIFOSI VIP CONTRO IL CORONAVIRUS
MANCINI: "QUARANTENA? VIDEOCHIAMATE DI GRUPPO CON FONSECA E ALLENAMENTI A CASA. SONO ORGOGLIOSO DELLE ATTIVITÀ BENEFICHE DELLA ROMA"
MKHITARYAN: "CON FONSECA MI TROVO BENE, IL SUO CALCIO RISPECCHIA LE MIE CARATTERISTICHE"
LR24