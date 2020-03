SPINAZZOLA: "Mi mancano gli allenamenti e il calore dei tifosi, adesso però dobbiamo avere pazienza"

ROMA RADIO - Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica ufficiale del club giallorosso per parlare del difficile momento che tutta l'Italia sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Queste le dichiarazioni del giocatore:

"Mi mancano tanto gli allenamenti con i compagni, che sono come una seconda famiglia con la quale ti diverti. Sento anche la mancanza del calore dei tifosi sugli spalti, ma purtroppo dobbiamo avere pazienza e aspettare"

Come procede con la dieta a casa, nonostante seguiate un programma di allenamento?

"È tosta, anche perché vedo mio figlio mangiare sempre cioccolata e dico quanto è fortunato. Ho sempre fame, però mangio le mandorle, quelle cose che ti riempiono lo stomaco".

Sulla figura dei medici e dottori

"Sono loro che salvano le vite. Noi possiamo dare un sorriso o anche una lacrima per i tifosi, ma loro salvano le vite".

Un pensiero per Bergamo, città dove hai vissuto

"Mando un grande abbraccio alla città di Bergamo e a tutto il personale sanitario che si sta sacrificando per noi in questi giorni difficili. Sono loro i veri eroi, quelli che salvano le vite"