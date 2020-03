La Roma chiama a raccolta sponsor e tifosi vip contro il Coronavirus. Anche Bebe Vio in prima linea

Nella lotta al coronavirus la Roma è sempre pronta a schierarsi in prima linea. Giorni fa il club giallorosso ha chiamato a raccolta tutti i propri sponsor per parlare della situazione calcistica, ma anche della possibilità di creare progetti e iniziative per combattere il virus. Sembrerebbe che gli sponsor abbiano apprezzato molto la richiesta della Roma. In tutto questo la società giallorossa continua a chiedere a tifosi, calciatori e vip di sostenere i progetti di beneficenza per i vari ospedali italiani, in particolare lo Spallanzani. L'ultima ad aver preso parte a questa iniziativa è stata l'olimpionica Bebe Vio, anche lei in prima linea per combattere il coronavirus e da sempre tifosa giallorossa.

