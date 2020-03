Roma, AG. VILLAR a LR24: "I giallorossi seguivano Gonzalo da tempo, hanno dimostrato un grande interesse per lui. Lavorare con un club come questo è un privilegio"

ESCLUSIVA LR24.IT - La redazione de LAROMA24.IT ha contattato in esclusiva la Identity Sports e Luis Gomez, agente che cura gli interessi di Gonzalo Villar per sapere come sta passando questi giorni uno dei nuovi acquisti giallorossi di gennaio, che un paio di giorni fa, ha compiuto 22 anni.

Come sta Villar, un paio di giorni fa è stato il suo compleanno...

Sì, ha compiuto 22 anni in un momento duro per il paese e in generale per il mondo a causa del Coronavirus. Ha ricevuto tanti auguri dai familiari, amici e dai tifosi, motivo per cui si è sentito molto amato in un giorno così importante e speciale allo stesso tempo, viste le circostanze. Villar sta bene, e sta seguendo le raccomandazioni fisiche e nutrizionali del club.

E quando avete parlato con la Roma la prima volta del giocatore? C'erano altri club interessati?

Come già detto in altre occasioni, la Roma seguiva il nostro giocatore da tempo e grazie allo sforzo e al grande interesse dei suoi dirigenti e di tutto lo staff della giallorosso, la firma è stata finalmente possibile a gennaio. Sia Gonzalo che noi siamo molto grati alla Roma per la loro professionalità e per il trattamento ricevuto. Per l'agenzia Identity Sports, lavorare con un club come la Roma è davvero un privilegio.

Paolo Rocchetti