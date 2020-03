Calciomercato Roma, dalla Turchia: Cetin pentito per non aver accettato il Galatasary. Ma da Trigoria smentiscono

Gli effetti del Coronavirus si ripercuotono inevitabilmente anche sull'umore dei giocatori. Sembrerebbe il caso di Mert Cetin, difensore centrale della Roma arrivato in Italia durante l'ultima sessione di mercato estivo, che avrebbe rivelato al portale turco che già a gennaio avrebbe voluto lasciare il club giallorosso per fare ritorno in patria: "Vorrei aver accettato l'offerta del Galatasaray durante la pausa".

La Roma ha categoricamente smentito la notizia, precisando che il giocatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai media turchi.

