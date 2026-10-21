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Calciomercato Roma, retroscena Reggiani: tentativo del club prima di chiudere per Koulierakis

Mercato
di Francesca Altobelli
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Il futuro di Luca Reggiani potrebbe essere nuovamente in Italia. Il difensore centrale azzurro classe 2008, trasferitosi al Borussia Dortmund dopo il discusso addio al Sassuolo, è finito al centro delle attenzioni del mercato. Il Milan ad esempio vuole muoversi con decisione e punta a portarlo a Milano già nella finestra di gennaio
Tra i club protagonisti nei retroscena che riguardano il classe 2008 c'è anche la Roma. Nei mesi scorsi, infatti, come riportato dal portale, la società giallorossa si era mossa concretamente sul ragazzo su precisa indicazione di Gasperini, prima che la dirigenza virasse con decisione e chiudesse per l'acquisto di Koulierakis. Un interesse che conferma quanto il profilo di Reggiani fosse già da tempo nei radar del club capitolino.
(tuttomercatoweb.com)
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