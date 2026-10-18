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Instagram, Koulierakis: "Concentrati sulla prossima sfida" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
Koulierakis
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Nel match vinto all'Olimpico per 2-0 contro il Genoa, Konstantinos Koulierakis ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia della Roma. Il difensore greco con un post su Instagram ha espresso la sua soddisfazione e si proietta già ai prossimi imminenti impegni: "Torniamo alla vittoria. Concentrati sulla prossima sfida, impegnati nel lavoro e uniti. Il viaggio continua".
K. Koulierakis

K. Koulierakis

GreeceGrecia Età 22 Difensore

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