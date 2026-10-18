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Roma-Genoa: la moviola dei quotidiani. Promosso Abisso: gestione equilibrata della gara, regolari i gol

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
rosario abisso arbitro
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La vittoria per 2-0 contro il Genoa porta la firma di Castro e Lulli, ma la direzione arbitrale di Rosario Abisso finisce sotto la lente d'ingrandimento. Le moviole dei quotidiani analizzano gli episodi chiave della partita, dai cartellini alle reti giallorosse, entrambe convalidate dopo i controlli al VAR.
GAZZETTA DELLO SPORT – VOTO 6,5
"(...) Giusto il giallo "postumo" a Soulé per un intervento fuori tempo su Ostigard. Sul gol di Castro c'è un check VAR per verificare eventuali tocchi di mano dei giallorossi a partire proprio dall'argentino. Tutto regolare. Castro spinge Ostigard da dietro, il difensore reagisce: mani sul collo ma non affonda. Basta il giallo. Lulli gol: è regolare, Ostigard lo tiene in gioco."
CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 6,5
"(...) Sono cinque le ammonizioni in totale, buona lettura sul giallo estratto nei confronti di Soulé: prima concede il vantaggio, poi torna indietro per ammonire il trequartista argentino che aveva interrotto una potenziale azione offensiva da parte del Genoa. (...) Al 38' viene applicata la nuova regola dei cinque secondi per battere il fallo laterale, gli ospiti perdono tempo e la rimessa viene invertita. Gestisce con personalità l'intera gara, mantiene la coerenza, nei pochi momenti di nervosismo riporta la calma."
IL MESSAGGERO – VOTO 5,5
"Ha il vizio di voler ergersi a protagonista. Spezzetta oltremodo il gioco, disattendendo i dettami di Orsato e innervosendo i calciatori che faticano a capirne il parametro."
IL ROMANISTA – VOTO 6,5
"Brava Roma e Genoa, ma bravo anche Rosario Abisso di Palermo. Una gestione tranquilla ed equilibrata, decisioni giuste del direttore di gara, mai incerto. (...)
Nella ripresa arriva il primo giallo per il Genoa, per Vasquez per proteste (regolare il gol di Castro, non c'è evidenza di alcun tocco di braccio). Al 20' l'altro episodio che può innervosire la gara: nel duro duello tra Ostigard e Castro, il norvegese reagisce all'aggressività del Torito. Santi va giù (un po' accentuando) ma il gesto di reazione merita la sanzione che l'arbitro commina: giallo. (...) Poco dopo la mezz'ora Pisilli ferma Ostigard quasi in ripartenza e arriva l'ammonizione. Sembra più un cumulo di falli nel giro di poco tempo a portare Abisso a questa decisione. Al 36' Ellertsson stende Rensch poco fuori dal vertice sinistro dell'area di rigore: giusto anche qui il cartellino giallo che arriva dopo le proteste per un fallo non rilevato su Wesley di Vitinha."

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