ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

LAROMA24.IT - La Roma ritrova la vittoria in campionato dopo i due pareggi contro inter e Como. Gasperini cambia tanto, attuando un ampio turnover. Le scelte del mister alla fine ripagano perché i gol della vittoria portano le firme di Castro e Lulli. L'argentino si inventa un gol da manuale, mentre per il classe 2007 è la prima gioia tra i prefessionisti. Speriamo la prima, di una lunga serie.

GOLLINI 6: Spettatore non pagante, non arrivano tiri nello specchio e quando è battuto la traversa gli corre ai ripari.

BALERDI 6.5: Smaltite le scorie europee, l'argentino torna a mostrare il suo carattere. Non soffre mai nel duello con El Shaarawy e rispedisce al mittente chiunque si aggiri dalle sue parti. Sfiora il primo gol in maglia giallorossa, colpendo la traversa di testa.

NDICKA 6.5: Chiamato a guidare una difesa nuova, l'ivoriano si dimostra sempre affidabile. Non soffre Osmajic e tiene il reparto con diligenza.

KOULIRAKIS 5.5: Rude ma efficace, non è l'immagine dell'eleganza ma bagna il suo esordio dal primo minuto con una prova fatta di tenacia e concentrazione. AL 63' HERMOSO 6: Ordinato e preciso, non commette imprecisioni e porta a casa la sufficienza.

LULLI 7: Sgasa, corre e tenta il dribbling. È il giocatore che spinge di più sulla corsia di destra e da una sua azione arriva l'angolo che porta al vantaggio. Cresce con il passare dei minuti fino alla gioia del primo gol in carriera tra i professionisti e come direbbe Vecchioni: 'Sogna ragazzo sogna'. AL 75' WESLEY S.V.

DE ROON 6: La terza partita nel giro di 6 giorni si fa sentire sulle gambe dell'olandese. Copre con l'intelligenza di un veterano e sopperisce alla poca brillantezza.

PISILLI 6: Gioca al posto di Konè e ci mette il solito impegno. Anche lui come il resto della squadra soffre un primo tempo con poco ritmo e con tanti errori. Non si arrende mai e cresce nella ripresa. AL 88' DI NUNZIO S.V.

RENSCH 6: Alterna cose buone a cose meno buone. Si fa trovare al posto giusto in fase di copertura, ostacolando un tiro pericoloso di Osmajic. AL 88' GHILARDI S.V.

SOULÈ 6.5: Il primo tiro del match parte dal suo sinistro ma il piede non è ancora caldo. Tanti errori e scelte quasi mai azzeccate, fino all'azione del 2-0 che nasce tutta da una sua invenzione. Prende fiducia e da quel momento torna ad essere il Mati versione super.

MORA 6: Il pallone è cosa sua e anche se il fisico non lo rende una montagna, sfiora il gol con un colpo di testa. Prestazione che non fa registrare particolari spunti. AL 63' PELLEGRINI 6: Altri minuti per le gambe del 7 giallorosso che è bravo ad entrare nell'azione del 2-0.

CASTRO 7: Tanta grinta ma poca sostanza nel primo tempo. Nella ripresa come un prestigiatore pesca il coniglio dal cilindro e supera Bijlow con un tocco sotto da incorniciare. Alla prima da titolare non sfigura.

GASPERINI 6.5: Cambia tanto, forse troppo. Dopo un primo tempo con poco ritmo riesce a schiarire le idee ai suoi nell'intervallo. Il punteggio gli dà ragione, operando un turnover fondamentale per questi impegni così ravvicinati.