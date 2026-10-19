Calciomercato Roma, il Milan pensa a Ghilardi per gennaio: il difensore è nella lista rossonera

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Riconoscimento importante per Mattia Scala, tecnico della Primavera della Roma. L’allenatore giallorosso è presente al CONI in occasione del Premio Scopigno e Pulici, dove riceverà il riconoscimento c...
La Roma si prepara alla sfida contro lo Slovan Bratislava, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League e in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi, red...
C'è un problema con il Var. Anzi due. La stagione era cominciata con il nuovo metro di Orsato, fino alla sosta la tecnologia è stata utilizzata pochissimo ma le ultime due giornate hanno invertito bru...
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