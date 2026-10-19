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Calciomercato Roma, il Milan pensa a Ghilardi per gennaio: il difensore è nella lista rossonera

Mercato
di Matteo Esposito
ghilardi
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Il Milan guarda anche in casa Roma per rinforzare la difesa nel mercato di gennaio. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la priorità del club rossonero per la prossima sessione resta l’acquisto di un difensore centrale.
Tra i nomi presenti nella lista del Milan c’è anche Daniele Ghilardi, che in questo avvio di stagione non sta trovando molto spazio con la maglia giallorossa.

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