Da Mora a Pisilli, spende l'under 25. La Roma di Gasperini è già nel futuro

Giovane e convincente. La De Roon si è definito una sorta di nonno, forse ha esagerato, ma a 35 anni sabato si è ritrovato in campo con intorno ben 7 calciatori nati dopo il 2003. L'età media nell'undici iniziale era di 24,5 anni. Poi nella ripresa sono entri Ghilardi (23), Wesley (23) e il baby Di Nunzio (19). . La Roma continua a stupire e lo fa anche senza i titolarissimi.si è definito una sorta di nonno, forse ha esagerato, ma a 35 anni sabato si è ritrovato in campo con intorno ben 7 calciatori nati dopo il 2003. L'età media nell'undici iniziale era di 24,5 anni. Poi nella ripresa sono entri Ghilardi (23), Wesley (23) e il baby Di Nunzio (19).

D'Amico ha fatto arrivare nella Capitale ben tre under 22 (Castro, Mora, Koulierakis) e l'unico over 30 è stato De Roon. Anche gli altri obiettivi sfumati erano tutt'altro che "anziani". Tresoldi (2004), Leweling (2001), Greenwood (2001), Cacciamani (2007). Mourinho li chiamava bambini, mentre per Gasperini sono già tutti uomini pronti a far vincere la Roma quando i big non sono a disposizione.

(Il Messaggero)