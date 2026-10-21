VIDEO - Il racconto del giornalista durante la guerra in Ucraina: "Ho detto di conoscere Totti per avere il carburante"

La figura di. La leggenda giallorossa è un'icona in tutto il mondo e il suo nome è sempre un'attrazione. In tal senso è curioso ma anche esemplare un racconto fatto da Nello Scavo, giornalista dell'Avvenire, al podcast Jeantoneria. Il reporter si trovava in Ucraina durante la guerra, e quando era alla disperata ricerca di carburante ha tirato fuori la "carta" Totti: "All'inizio della guerra uno dei nostri problemi era mettere benzina nelle auto. Andavamo in giro per i benzinai a supplicarli, ci siamo giocati qualsiasi carta tra cui la carta Totti a un certo momento. Io non conosco personalmente Francesco Totti, a un certo punto ci siamo trovati con il carburante razionato perché in Ucraina non arrivava ma noi dovevamo andare al fronte. Siamo andati da un benzinaio che aveva un po' di diesel ma non poteva vendercelo". A quel punto - prosegue - arriva l'escamotage: "Si attacca bottone, diciamo di essere italiani e ci chiedi dove abbiamo vissuto per quale squadra tifiamo, fino a che non mi ha chiesto 'Ma tu conosci Francesco Totti'. E io cosa dovevo rispondere? 'Certo che lo conosco, qualche volta l'ho incontrato da Fazio. Ero a Roma l'anno dello Scudetto. Ci ha fatto il pieno e ci ha regalato anche 50 litri di carburante. Con quelli siamo riusciti ad andare avanti".