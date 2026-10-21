Instagram, siparietto social in casa Roma. Gollini stuzzica Malen: «Parli italiano, bravo!»

Champions League porta entusiasmo e leggerezza in casa Roma, e l'atmosfera positiva si riflette puntualmente sui social network. Tra i grandi protagonisti della serata c'è Donyell Malen, che dopo la grande prestazione ha festeggiato condividendo alcuni scatti del match"Che serata!!". La vittoria inporta entusiasmo e leggerezza in casa, e l'atmosfera positiva si riflette puntualmente sui social network. Tra i grandi protagonisti della serata c'è, che dopo la grande prestazione ha festeggiato condividendo alcuni scatti del match su Instagram con una didascalia in italiano:

«Parli italiano bravo!». La replica di Malen non si è fatta attendere: l'olandese ha risposto con un secco e conciso «si». Sotto al post dell'attaccante olandese si è scatenata una pioggia di commenti, ma a catturare l'attenzione dei tifosi è stato un esilarante botta e risposta tra compagni di squadra. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Pierluigi Gollini , che ha colto l'occasione per stuzzicare simpaticamente il compagno:La replica di Malen non si è fatta attendere: l'olandese ha risposto con un secco e conciso

Il siparietto con il portiere giallorosso non è stato l'unico segnale di grande intesa. Sotto lo stesso post sono arrivati anche i messaggi degli altri compagni: Niccolò Pisilli ha lasciato un'emoticon con gli occhi a cuore, mentre Matias Soulé lo ha incoronato a modo suo con un entusiasta «Qué jugador donyyyyy». Un piccolo momento di complicità social che dimostra ancora una volta l'unione e la serenità del gruppo dopo le fatiche europee.