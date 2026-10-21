Instagram, siparietto social in casa Roma. Gollini stuzzica Malen: «Parli italiano, bravo!»

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Un annuncio importante in casa Roma femminile: il club giallorosso in questi minuti ha ufficializzato il rinnovo contrattuale della capitana Manuela Giugliano fino al 30 giugno del 2030. La numero 10,...
L'AS Roma ha comunicato i dettagli per l'acquisto dei biglietti relativi alla sfida di Serie A Femminile tra Roma Women e Napoli. La vendita dei tagliandi prende il via ufficialmente oggi, mercoledì 2...
Prosegue il cammino in Serie A e la Roma si prepara alla delicata trasferta del "Diego Armando Maradona" contro il Napoli. A dirigere la sfida valida per la prossima giornata sarà l'arbitro Andrea Col...
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