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Calciomercato Roma: Oosterwolde resta nel mirino per la fascia. Endrick è sempre un obiettivo

Mercato
di Francesca Altobelli
oosterwolde (1)
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La Roma sembra già guardare al mercato di gennaio. In vista della seconda parte della stagione, il direttore sportivo Tony D’Amico ha ribadito la volontà della società di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuove risorse per affrontare i numerosi impegni in calendario.
«Gennaio è lontano, ora ci concentriamo su noi stessi. Poi a gennaio faremo il massimo per dare al mister risorse per affrontare al meglio tutte le partite», ha dichiarato D’Amico ai microfoni di Sky nel pre partita contro il Genoa.
Come riportato dal quotidiano, nonostante le dichiarazioni di Josè Mourihno, tra i profili che continuano a essere seguiti c’è Endrick, nome che resta sul radar in vista di gennaio.
Per la fascia, invece, resta d’attualità la pista che porta a Oosterwolde. Il suo eventuale arrivo dipenderà anche dalle condizioni fisiche del giocatore, il cui trasferimento era stato frenato in estate da un infortunio. Qualora avesse recuperato completamente, il suo profilo potrebbe tornare a essere preso in considerazione.
(CorSport)

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