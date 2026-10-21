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Si ferma Pellegrini, flessore da valutare

La penna degli Altri
di FedericoL
Pellegrini
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Gioire, archiviare e pensare al prossimo appuntamento in programma. Perché il calendario della Roma non conosce stop, almeno fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali. Il tempo di gioire per il 4-0 allo Slovan Bratislava in Champions League, appunto, e andare avanti. Verso Napoli, reduce dalla vittoria europea per 4-3 contro il Bodo Glimt. (...) L’elenco degli infortunati - Svilar, Koné e Dybala - va aggiornato con il nome di Lorenzo Pellegrini.Il 7, costretto a lasciare il campo al 51’ contro lo Slovan per un problema muscolare, ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra e oggi le sue condizioni verranno valutate al Fulvio Bernardini. (...) Pellegrini in meno, ma Cristante in più: già con il Napoli il centrocampista, tornato a disposizione in panchina con lo Slovan, può rientrare nelle necessarie rotazioni considerando il calendario fitto.
(il romanista)
L. Pellegrini

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