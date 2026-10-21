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Roma-Slovan Bratislava: la moviola dei quotidiani. Bene lo svizzero Schärer

La penna degli Altri
di FedericoL
scharer
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Tolta qualche sbavaura, una prestazione positiva quella dell'arbitro svizzero Scharer nel corso di Roma-Slovan Bratislava. Ecco la partita del fischietto elvetico:
LA GAZZETTA DELLO SPRT - VOTO 6,5
Al 20' primo giallo della partita (corretto) per simulazione a Barseghyan che si lancia dopo un contrasto con Hermoso che non lo tocca. Al 22', sul primo gol della ama, regolare la posizione di Ghilardi che fa la sponda per Hermoso, tenuto in gioco da Ibrahim. Al 49', sul cross di Wesley, Bajric ha il braccio piuttosto largo ma la distanza dalla palla è minima: giusto far proseguire. Al 55' rigore per la Roma: Blackman da dietro stende Wesley sotto gli occhi dell'arbitro che non può fare altro che fischiare. Al 65' giusto il giallo a Camara che ferma Rensh sulla sinistra. All'87' annullato il gol di Ghilardi: sulla traiettoria della palla c'era Castro (e forse anche Koulierakis) che in effetti ostruiva la visuale del portiere Takac.
CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6
Non pulitissima la partita dello svizzero Scharer: probabilmente assegnato il minore dei rigori per tre episodi in area dello Slovan, il gol annullato a Ghilardi è da regolamento ma c'è un particolare da evidenziare. Contatto in area fra Pokomy e Wesley, certi contrasti non si fischiano più. Braccio sì fermo ma molto più largo di una classica "posizione naturale" di Bajric su cross di Wesley, era OFR e calcio di rigore. Concesso per un contattino [se c'è) di Blackman su Wesley, leggero leggero. Tiro di Ghilardi, il portiere Takac vede partire il tiro nonostante ai lati abbia Castro e Koulierakis in fuorigioco: Castro diventa punibile da regolamento perché è in area piccola, vicino al portiere, il pallone gli passa vicino e fa movimento. Il particolare: Takac non solo vede il pallone ma nessuno interferisce con lui, visto che inizia l'intervento per prima che il pallone arrivi da quelle parti. E' in gioco Hermoso sul gol: sul colpo di testa di Ghilardi è dietro la linea del pallone (e pure dietro Cruz). Ok anche il 2-0: Pellegrini serve veloce Malen che è tenuto in gioco da Bajric e Cruz. Hermoso su Barseghyan, Schrer arriva e ammonisce iI giocatore dello Slovan: Barseghyan allarga la gamba sinistra e frana a terra.
IL ROMANISTA
Bravo lo svizzero Schärer in una partita piuttosto facile. Parla anche italiano come si capisce dai labiali con i giocatori della Roma. Fischia dopo pochissimi secondi il primo fallo (su Wesley) e poi lascia giocare tanto. Al 20’ punisce Barseghyan per un tuffo in un contrasto con Hermoso. Simulazione. Nella ripresa al 4’ chiede rigore (braccio larghissimo di Bajrić) ma neanche il Var lo rileva. In Europa, talvolta, è così... Al 10’ Blackman fa molti falli sull’imprendibile Wesley: rigore netto. Al 20’ Rensch fa ammonire Suleiman Camara in velocità. Giallo anche per proteste per Martinez. A 3’ dalla fine Ghilardi segna un gran gol da fuori area, ma Castro è in fuorigioco davanti al portiere: annullato.
Champions LeagueMoviolaRoma-Slovan Bratislava

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