D'Amico: "A gennaio dovremo aggiungere qualcosa. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi”

Nel prepartita di Roma-Genoa, il direttore sportivo giallorosso D’Amico ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn, soffermandosi sul mercato, sulla linea verde scelta da Gasperini e sulla politica del club.

Le sue parole a Sky:

C’è un allenatore ambizioso: riuscirete a trovare una sintesi per allargare la rosa a gennaio?

“Per affrontare tre competizioni sicuramente avremo bisogno di aggiungere qualcosina. Ci abbiamo provato quest’estate e non ci siamo riusciti per vari motivi, ma lavoriamo tutti i giorni e sappiamo quali sono i nostri obiettivi”.

Stasera c’è una linea verde: cosa vi aspettate dai sette cambi di Gasperini?

“Ci aspettiamo che i ragazzi ci mostrino quello che vediamo negli allenamenti, così come hanno fatto nelle partite quando sono stati chiamati in causa dal mister. Sono ragazzi di qualità sui quali abbiamo investito. È una linea verde che, comunque, è abbinata a un gruppo storico: è quello che volevamo”.

Prima di mercoledì si era parlato della possibilità di prendere Endrick in prestito. La vostra politica prevede anche prestiti di giocatori in esubero nei grandi club o chi arriva deve essere nella totale disponibilità della Roma?

“La nostra politica è prendere giocatori forti. Chiaramente, come Roma, vorremmo sempre avere la possibilità, a fine campionato, di poter trattenere anche i giocatori che prendiamo in prestito”.

Le parole del DS a Dazn:

Che cosa ha lasciato quel finale nello spogliatoio? Che spiegazione vi siete dati?

Ha lasciato consapevolezza di aver fatto una gran partita per 80 minuti, gli ultimi 10 sono insegnamenti. Abbiamo sempre pensato che la Champions renda più forte anche nella sconfitta.

Stasera l'assenza di Malen porta Castro al centro dell'attacco, come vedete il ragazzo?

Santi è arrivato con grande entusiasmo, siamo convinti che farà una grande partita.

Da chi si aspetta qualcosa in particolare stasera?

Ci aspettiamo tanto da tutta la squadra, l'aspetto più importante è sempre il gruppo. Stasera sarà difficile. La profondità della rosa è uno step che dobbiamo raggiungere se vogliamo continuare ad affrontare queste competizxioni a un certo livello.