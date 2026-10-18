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Instagram, Gollini: "Torniamo a vincere dopo una settimana con mille emozioni" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
Gollini
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La Roma torna a vincere e lo fa in maniera convincente superando per 2-0 il Genoa nonostante le tante assenze tra infortuni, squalifiche e turnover. Decidono le reti di Castro e Lulli arrivate nella ripresa. Terza partita consecutiva per Pierluigi Gollini che sta sostituendo l'infortunato Mile Svilar. Il portiere classe 1995 ha espresso la sua gioia con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Uniti, da squadra vera...Torniamo a vincere: l'unica cosa che conta davvero dopo una settimana con mille emozioni".
P. Gollini

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