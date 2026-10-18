Instagram, Gollini: "Torniamo a vincere dopo una settimana con mille emozioni" (FOTO)

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La Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani vince ancora e si porta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Sconfitto il Milan per 4-2, un successo importante al rientro dalla sosta pe...
LAROMA24.IT - Quella di ieri è una serata speciale e difficile da dimenticare per Alessandro Di Nunzio. Nella sfida vincente contro il Genoa, il centrocampista e capitano della Primavera giallorossa h...
La Roma Femminile vince ancora e si porta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. La squadra di Piovani ha superato per 4-2 il Milan al Tre Fontane: doppietta per Pellegrino Cimò, a segno a...
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