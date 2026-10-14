Gollini: "Partita sontuosa, siamo venuti a mancare nei dettagli finali. Gasperini ci ha detto di pensare a quello che potevamo fare meglio" (VIDEO)

Gollini. Il portiere della Alla fine di Roma-Real Madrid, in zona mista, ha parlato anche Pierluigi. Il portiere della Roma si è espresso in questo modo sul match:

Come vi spiegate quei 7 minuti?

"Rimane l'amarezza di una serata dopo una partita giocata in maniera sontuosa. Siamo venuti a mancare nei calci piazzati. Difficile dire come, non ho ancora visto i gol. Potevamo fare di più. Ci dispiace. Tre calci piazzati hanno rovinato una prestazione importante. Un peccato. Lavoreremo su questo".

Cosa vi ha detto Gasperini?

"Di pensare a quello che potevamo fare meglio, a quello che potevamo fare di più. Dobbiamo portarci via quello che di buono abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire".

Sarai titolare per un mese.

Cerco ogni giorno di prendere l'allenamento e la partita di mostrare le mie qualità. Penso ad allenarmi ogni giorno. Domani penso al Genoa, la prendo giorno per giorno e mi preparo al meglio. Voglio aiutare questa squadra a stare in alto.