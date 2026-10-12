Gollini salva Gasp. Ora lo stop di Svilar fa meno paura

Gollini lo ha fatto. Senza miracoli, senza una parata da copertina, ma con una calma che per un portiere rimasto quasi due anni fuori dalla Serie A vale forse qualcosa di più. La notizia del mese di stop di la prima risposta del suo vice è arrivata subito. […] Mile mi ha detto: “Goditela”. E. Senza miracoli, senza una parata da copertina, ma con una calma che per un portiere rimasto quasi due anni fuori dalla Serie A vale forse qualcosa di più. La notizia del mese di stop di Svilar aveva gelato la Roma: il titolare intoccabile che va ko proprio alla vigilia di un ciclo da apnea. A Como, però,[…]

Gollini non doveva essere Svilar. Doveva evitare che la Roma sentisse troppo la sua assenza. Lo ha fatto soprattutto fuori dai pali. Nelle uscite basse, uno dei marchi di fabbrica proprio di Svilar. Sul primo tentativo di Nico Paz legge bene la profondità e arriva prima, poi resta a metà nella copertura e concede qualche secondo di apprensione. È l’unica piccola crepa. Su Caqueret, lanciato praticamente da solo, l’uscita bassa è invece perfetta. Nella ripresa Nico Paz ci riprova due volte e trova sempre Gollini attento. […]

Quattro interventi soprattutto di scelta e di tempo. Tutto quello che serviva per attraversare una partita diventata più complicata dopo il rosso a Malen, che salterà il match con il Genoa: «Questa partita l’ho giocata durante tutta la settimana a livello mentale». Perché il problema non era soltanto sostituire un portiere più forte e rodato, ma ricordarsi come si vive una partita vera. […]

Allenarsi, aspettare, farsi trovare pronto. «Gli anni passano e con i portieri forti ci sta rimanere in panchina. Ma anche sfruttare quella convinzione per crescere: “Allenarmi con Mile tutti i giorni alza il livello, cerchiamo di spingerci a vicenda”». Nessuna rivendicazione verso Mile, anzi. «Ci ho parlato in settimana e mi ha detto: “Vai, è il tuo momento, goditela e divertiti”». Fra i due c’è una gerarchia chiarissima e nessun bisogno di fingere che non esista. […] Mercoledì arriva il check definitivo. All’Olimpico c’è il Gollini racconta questi mesi usando sempre lo stesso verbo: martellare.. «Gli anni passano e con i portieri forti ci sta rimanere in panchina. Ma anche sfruttare quella convinzione per crescere: “Allenarmi con Mile tutti i giorni alza il livello, cerchiamo di spingerci a vicenda”».. «Ci ho parlato in settimana e mi ha detto: “Vai, è il tuo momento, goditela e divertiti”». Fra i due c’è una gerarchia chiarissima e nessun bisogno di fingere che non esista. […]. All’Olimpico c’è il Real Madrid di Mourinho. Gollini ci arriva senza aver fatto dimenticare Svilar, ma avendo tolto un po’ di paura alla sua assenza. Per uno che aspettava da tanto, godersela significava soprattutto questo.

(repubblica)