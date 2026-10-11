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Instagram, Gollini: "Siamo un gruppo di grande spessore”. Pellegrini: "Grande Gollo"

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di gabrielechianello
Gollini
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La Roma pareggia contro il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. tra i protagonisti della partita c'è sicuramente Pierluigi Gollini, autore di grandi parate nella sua prima partita in Serie a con la maglia giallorossa. Con un post su Instagram il portiere ha voluto celebrare la forza del gruppo: "Questa partita è il frutto del lavoro di ogni giorno, dei sacrifici e della voglia di farsi trovare pronti per la squadra. Questi siamo noi, un gruppo di grande spessore che sa giocare soffrire e lottare. Perché quando arriva il tuo momento, il lavoro di tutti diventa la tua forza. Testa a mercoledì per una altra battaglia". A sostenere il numero 95 romanista anche diversi compagni che hanno commentato il post. Pellegrini: "Grande Gollo"; Hermoso: "Grandissimo", così come Rodrigo Mora che ha scritto: "Bravissimoo". Pioggia d’affetto anche da parte di ex compagni come Tsimikas ed El Shaarawy e anche da parte del tennista noto tifoso romanista Flavio Cobolli.
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