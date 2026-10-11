Instagram, Gollini: "Siamo un gruppo di grande spessore”. Pellegrini: "Grande Gollo"

La Roma pareggia a Como per 0-0 dopo una partita equilibrata in cui la squadra giallorossa è rimasta in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo. Tra le poche occasioni avute dalla squadr...
Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Sassuolo e Milan valida per la sesta giornata di Serie A. Partita equilibrata che vede la squadra rossonera andare in vantaggio con un gran tiro di Rabiot...
Francesco Totti vive il suo primo derby nella Maxima Roma. La leggenda giallorossa, che occupa il ruolo di Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corpora...
Un elogio alla solidità, all'attenzione tattica e alla capacità di dare equilibrio alla squadra. Aldair, storico ex difensore della Roma, ha dedicato un pensiero social a Marten De Roon sottolineando...
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