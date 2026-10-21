PSG, Kvaratskhelia si rompe il crociato: stagione finita, salta la Roma

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La vittoria in Champions League porta entusiasmo e leggerezza in casa Roma, e l'atmosfera positiva si riflette puntualmente sui social network. Tra i grandi protagonisti della serata c'è Donyell Malen...
Antonio Vergara punta la sfida di campionato contro la Roma. Il match contro i partenopei, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà valido per l'ottava giornata di campionato. Massim...
La Roma sembra già guardare al mercato di gennaio. In vista della seconda parte della stagione, il direttore sportivo Tony D’Amico ha ribadito la volontà della società di mettere a disposizione di Gia...
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