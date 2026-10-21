PSG, Kvaratskhelia si rompe il crociato: stagione finita, salta la Roma

Champions League, in casa parigina c'è fortissima apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 59' minuto. Serata dolce e amara per il Paris Saint-Germain. Nonostante il netto 4-2 inflitto al Barcellona in, in casa parigina c'è fortissima apprensione per le condizioni di, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al

L'ex attaccante del Napoli è finito a terra a seguito di un duro contrasto di gioco con Xavi Espart. Nell'impatto, la gamba destra del georgiano ha subito una flessione verso l'interno, facendogli perdere del tutto la stabilità. Kvaratskhelia è stato scortato a bordo campo dallo staff medico senza riuscire a poggiare la gamba ed uscendo visibilmente zoppicante.

In mattinata è arrivata la conferma ufficiale da parte del PSG: Khvicha Kvaratskhelia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la sfida di ieri contro il Barcellona. L’attaccante georgiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni.

La stagione di Kvaratskhelia è dunque a rischio di conclusione anticipata: dopo la rottura del crociato e l’intervento chirurgico previsto nei prossimi giorni, il PSG dovrà fare a meno della sua stella georgiana per un lungo periodo. Il numero 7 salterà sicuramente la sfida contro la Roma, in programma il 25 novembre.