NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Hermoso l'infaticabile riporta la Roma a vincere in Champions

La penna degli Altri
di FedericoL
Hermoso
Aggiungi come fonte preferita su Google
Mario Hermoso non doveva nemmeno andare in ritiro. Era l'estate 2025. Quindici mesi dopo è quello che non riesce più a uscire dalla Roma di Gasperini. Dieci partite stagionali,10 presenze, 9 da titolare. L'unica volta in cui ha tirato il fiato è stata contro il Genoa. Contro lo Slovan Bratislava fa anche qualcosa in più: segna il gol che sblocca la passeggiata della Roma verso una vittoria in Champions che mancava da 2807 giorni. Quasi 8 anni. Il secondo centro della sua stagione, dopo quello all'Atalanta. Per essere un difensore che nell'estate del 2025 sembrava avere già un piede fuori da Trigoria, non male. (...) Lo mette anche a destra, dove Hermoso aveva giocato pochissimo in carriera, e qualche giorno dopo lo usa come esempio per spiegare cosa pretende dalla sua squadra. Da lì non è più uscito. Non perché sia diventato improvvisamente il difensore più appariscente della Roma, ma perché è diventato quello di cui Gasperini si fida quando vuole che una partita abbia una forma precisa. Mancino, aggressivo, capace di accompagnare l'azione e di difendere 40 metri di campo alle spalle. E soprattutto abbastanza esperto da capire quando fare una cosa in più e quando evitarla. (...) Forse la cosa più gasperiniana di Hermoso è proprio questa: essere diventato indispensabile quasi senza che nessuno lo proclamasse tale. (...) Contro lo Slovan accompagna, accorcia, dà sempre una soluzione quando La Roma costruisce e poi si presenta anche dove un centrale non dovrebbe essere. Segna e torna indietro. Senza cambiare faccia, quasi fosse tutto previsto. (...)
M. Hermoso Canseco

M. Hermoso Canseco

SpainSpagna Età 31 Difensore

Champions League

2026/2027
Partite3
Gol1
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite7
Gol1
Assist0
Giallo2
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite5
Gol1
Assist1
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
HermosoRoma-Slovan Bratislava

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Gasperini

Gasperini promuove tutti e rilancia: «Sono arrivate risposte importanti»

La quota dieci punti si avvicina. La Roma si riscatta dopo il rocambolesco 3-4 col Real Madrid, raggiunge i quattro punti e respira in classifica. Gasperini ne cambia sei rispetto alla gara di sabato...

Molina

La Roma si rialza. Contro lo Slovan è uno spettacolo

Duemilaottocentosette giorni dopo la Roma torna a vincere una partita di Champions League. Da Roma-Porto del 12 febbraio 2019 al 4-0 senza storia contro lo Slovan Bratislava, dentro una serata che ha...

Ghilardi

Roma, un pieno di gol

Notte europea, stampo romano e romanista. Sei giorni dopo la Roma si lascia definitivamente alle spalle gli 8 minuti di follia vissuti contro il Real Madrid e bissa il successo contro il Genoa, libera...

NOTIZIE POPOLARI
ROMA

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA 4-0: i giallorossi dominano e rilanciano il proprio cammino europeo (FOTO)

Gasperini

Roma-Slovan Bratislava, GASPERINI: "Sono arrivate risposte importanti, tutti devono essere all'altezza. Mi preoccupano gli infortuni"

Hermoso

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA: le pagelle. MALEN 7.5 "Arma letale" - MOLINA 7 "La primera vez"

mourinho

Real Madrid, Mourinho torna sulla vittoria contro la Roma: "Con Bernardo e Guler titolari avremmo preso 5 gol"

totti oltre 4

Totti e l'esilarante racconto della visita alla prostata: "E tu cosa vuoi fare con quel dito" (VIDEO)

beljio

Calciomercato Roma, occhi su Beljo: anche Como e Betis interessate. Servono 25 milioni

VAI AL CANALE
Foto
Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Champions League: Roma-Slovan Bratislava 20.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Totti presenta "Oltre" al Brancaccio 19.10.2026

Loading