Hermoso l'infaticabile riporta la Roma a vincere in Champions

Marionon doveva nemmeno andare in ritiro. Era l'estate 2025. Quindici mesi dopo è quello che non riesce più a uscire dalla Roma di Gasperini. Dieci partite stagionali,10 presenze, 9 da titolare. L'unica volta in cui ha tirato il fiato è stata contro il Genoa. Contro lofa anche qualcosa in più: segna il gol che sblocca la passeggiata della Roma verso una vittoria in Champions che mancava da 2807 giorni. Quasi 8 anni. Il secondo centro della sua stagione, dopo quello all'Atalanta. Per essere un difensore che nell'estate del 2025 sembrava avere già un piede fuori da, non male. (...) Lo mette anche a destra, dove Hermoso aveva giocato pochissimo in carriera, e qualche giorno dopo lo usa come esempio per spiegare cosa pretende dalla sua squadra. Da lì non è più uscito. Non perché sia diventato improvvisamente il difensore più appariscente della Roma, ma perché è diventato quello di cuisi fida quando vuole che una partita abbia una forma precisa. Mancino, aggressivo, capace di accompagnare l'azione e di difendere 40 metri di campo alle spalle. E soprattutto abbastanza esperto da capire quando fare una cosa in più e quando evitarla. (...) Forse la cosa più gasperiniana di Hermoso è proprio questa: essere diventato indispensabile quasi senza che nessuno lo proclamasse tale. (...) Contro lo Slovan accompagna, accorcia, dà sempre una soluzione quando La Roma costruisce e poi si presenta anche dove un centrale non dovrebbe essere. Segna e torna indietro. Senza cambiare faccia, quasi fosse tutto previsto. (...)