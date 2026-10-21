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Pisilli come Totti: entrambi in gol alla prima con la fascia da capitano

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di Fabio D'Ascanio
Pisilli
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Nella serata di ieri, Niccolò Pisilli ha realizzato il sogno di una vita. Nel match di Champions League contro lo Slovan Bratislava vinto per 4-0, al 50' Pellegrini è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema muscolare. La fascia di Capitano, a causa delle numerose assenze, è finita sul braccio di Niccolò Pisilli. Il classe 2004, romano e romanista, cresciuto nelle giovanili giallorosse, è diventato capitano della Roma per la prima volta a 22 anni.
Appena due minuti dopo, il numero 61 ha trovato il gol del momentaneo 3-0 sfruttando al meglio l'assist di Malen. Gol, quindi, alla prima presenza da Capitano. Un dato da record che condivide con il calciatore più iconico della storia della Roma: Francesco Totti. L'ex numero 10 divenne per la prima volta Capitano il 17 ottobre 1998, quando ricevette la fascia da Aldair. Totti andò a segno nel match vinto per 2-1 contro la Fiorentina allo scadere.

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N. Pisilli

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