Pisilli: "La fascia è stato un grande onore. Stiamo crescendo molto"

Pisilli ha segnato, il gol che ha chiuso il match. E ha chiuso anche con la fascia da capitano al braccio il centrocampista giallorosso che ha parlato a Sky. Ancheha segnato, il gol che ha chiuso il match. E ha chiuso anche con la fascia da capitano al braccio il centrocampista giallorosso che ha parlato a Sky.

"Per me è stato un onore ogni singolo minuto giocato con la fascia, oggi mancava tanta gente e spettava a me. È stato un grande onore".

Cosa c'è di diverso in te e nella squadra?

"Stiamo crescendo molto, lo scorso anno dovevamo recepire i concetti bene. Quest'anno partiamo con un anno in più e sappiamo cosa ci chiede. Io mi metto a disposizione della squadra e del mister. Quando c'è da difendere difendo e quando c'è da attaccare lo faccio".

Domanda di Florenzi: Porti avanti la tradizione dei capitani romani e romanisti, ti faccio solo i complimenti..

"Grazie mille"