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Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Roberto Bernabai

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di FedericoL
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Lutto nel mondo del giornalista romano. È venuto a mancare Roberto Bernabai, aveva 70 anni. Alla sua professionalità si accompagnavano uno stile pacato e una profonda fede giallorossa, condivisa con gli ascoltatori nelle numerose collaborazioni con le emittenti della Capitale. 

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