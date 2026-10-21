Lutto nel mondo del giornalismo: addio a Roberto Bernabai

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Antonio Vergara punta la sfida di campionato contro la Roma. Il match contro i partenopei, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona, sarà valido per l'ottava giornata di campionato. Massim...
Serata dolce e amara per il Paris Saint-Germain. Nonostante il netto 4-2 inflitto al Barcellona in Champions League, in casa parigina c'è fortissima apprensione per le condizioni di Khvicha Kvaratskhe...
La Roma sembra già guardare al mercato di gennaio. In vista della seconda parte della stagione, il direttore sportivo Tony D’Amico ha ribadito la volontà della società di mettere a disposizione di Gia...
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