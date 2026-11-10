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Totti strizza l'occhio a Friedkin e Roma: "E' tutto per me". Giallo Fenerbahce

La penna degli Altri
di R.P.
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IL TEMPO (G. TUCHETTI) - I matrimoni si danno in due. Non si stancherà mai di ripeterlo Francesco Totti quando riflette sulla possibilità di rientrare nella Roma in una veste dirigenziale. "Roma è tutto per me, soprattutto la Roma intesa come società. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei, ma certe cose si fanno sempre in due - ha ammesso la leggenda dei giallorossi al programma televisivo Sasha Sports in Kuwait -. Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone per capire i motivi, ma io non mi lamento e non voglio creare problemi. Chi è stato protagonista per 30 anni nel mondo del calcio può dare anche qualcosa dall'esterno della società. La Roma sta facendo bene, tutto funziona, la società è in salute la squadra è molto forte".
C'è spazio anche per ricordare l'ultimo giorno di Totti da giocatore della Roma: "Bellissimo da vivere, ma allo stesso tempo anche molto doloroso, perché segnava la fine di una carriera, di un sogno. E' davvero difficile descrivere quello che ho provato".
Tornando al presente, però, l'ex capitano della Roma ha analizzato la stagione della squadra di Gasperini e le possibilità di vincere lo scudetto: "In Champions devi essere preparato, avere una condizione fisica superiore e una squadra ancora più attrezzata. In Italia la Roma ha grandi possibilità di ottenere dei risultati positivi, ma probabilmente servirebbero uno o due innesti per rendere la squadra una vera candidata allo scudetto. La società sta lavorando molto bene, Gasperini è un grande e la squadra è forte, ma con tre o quattro giocatori di alto livello si potrebbe fare la differenza".
Il viaggio in Kuwait è stato caratterizzato da un mistero. Il quotidiano turco Sozcu ha rilanciato l'indiscrezione secondo cui Totti avrebbe incontrato a Istanbul il presidente del Fenerbahce per diventare consulente del club. In realtà, l'ex leggenda giallorossa, ha fato semplicemente scalo nella città turca. La stesso società gialloblù ha smentito qualsiasi voce. 
Nel frattempo prosegue il riavvicinamento tra Totti e Spalletti, protagonisti di una nuova pubblicità. "Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando" ha ammesso l'ex capitano della Roma. "Per girare lo spot ho invitato Francesco a casa mia, è stato bello rivederci" il commento del tecnico della Juve. 

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