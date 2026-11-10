Attacco Roma, fabbrica di gol

Una striscia di imbattibilità in campionato che dura da ben 18 partite. Il record della IL TEMPO (F. BIAFORA) -. Il record della Roma allenata da Liedholm capace di raggiungere 30 gare senza sconfitte a cavallo delle stagioni 80-81 e 81-82 è ancora lontano ma la squadra di Gasperini è sulla giusta strada per cercare di raggiungere importanti traguardi. Magari già nel secondo anno di gestione del tecnico piemontese.

La caratteristiche che balza di più all'occhio di questi mesi di lavoro di Gasp è la prolificità offensiva, un marchio di fabbrica dell'allenatore, che già con l'Atalanta aveva segnato valanghe di gol. Con 31 reti realizzate la Roma è la squadra che ha il miglior attacco del campionato (media di 2,8 a partita) con Malen che nella classifica dei capocannonieri è a quota 8, ad una marcatura di distanza dal leader Varela.

in Serie A sono 49 le grandi chache create (solo l'Inter ha fatto meglio con 54), gli Xg ammontano a 27,3 (i nerazzurri sono primi con 31,7), 204 sono invece i tiri verso la porta (terzo miglior dato dopo Inter e Frosinone), i numero di tocchi dentro l'ara avversaria è pari a 409, secondo valore, sempre a ruota degli uomini di Chivu (452), e infine 12 i calciatori differenti andati a segno in campionato (migliore a pari merito con Juventus e Lazio). E pensare che due giocatori offensivi come Dybala e Pellegrini sono fermi a quota zero reti e anche una freccia come Wesley non ha potuto festeggiare un gol. A raccontare la grande qualità della fase offensiva romanista ci si mettono anche i numerose statistiche (solo l'Inter ha fatto meglio con 54), gli Xg ammontano a 27,3 (i nerazzurri sono primi con 31,7), 204 sono invece i tiri verso la porta (terzo miglior dato dopo Inter e Frosinone), i numero di tocchi dentro l'ara avversaria è pari a 409, secondo valore, sempre a ruota degli uomini di Chivu (452), e infinein campionato (migliore a pari merito con Juventus e Lazio). E pensare che due giocatori offensivi comesono fermi a quota zero reti e anche una freccia comenon ha potuto festeggiare un gol.

Superare la corazzata milanese sembra un'impresa, ma la Roma che ha racconto appena un punto in meno in 11 giornate, può contare anche su una difesa di ferro: al momento soltanto la Lazio è riuscita a fare meglio, avendo subito 9 gol, uno in meno di Svilar e compagni. Nessuno, nemmeno i biancocelesti, è riuscito a tenere la porta inviolata quanto la rosa di Gasp, che ha totalizzato 6 clean sheet. A testimoniare quanto il gruppo abbia interiorizzato i concetti tecnico-tattici del 68enne c'è anche la statistica che vede la Roma in cima alla speciale classifica dei palloni recuperati nell'ultimo terzo di campo con 5,5 riconquiste a partita.

Un elemento che mette in evidenza la grande capacità giallorossa nel pressing, una fase cha catapulta poi gli attaccanti dalle parti del portiere. In generale, rispetto allo scorso anno, è triplicata la differenza reti: all'undicesima giornata la Roma poteva vantare una differenza di +7 (erano 12 i gol segnati), mentre ora il valore è di +21. Numeri alla mano, la Roma di Gasperini ha già un'identità chiara ed il tifoso è legittimato a sognare: attacco atomico, difesa di ferro e pressing alto come marchio di fabbrica.

Ora la sfida è dare continuità a un percorso che finora ha parlato chiaro. Intanto i giallorossi si godono il riposo concesso da Gasperini dopo il successo sul Sassuolo. I lavori a Trigoria riprenderanno domani pomeriggio con Dybala che invece non si è fermato, con l'obiettivo di recuperare la forma migliore alla ripresa della A col Parma. Chi resterà in questi giorni nella Capitale è anche Molina, al centro di un piccolo caso diplomatico dopo la mancata partecipazione alla gara d'addio di Messi. L'Argentina aveva deciso di convocarlo per gli impegni dopo la riduzione della squalifica. La comunicazione formale della federazione è arrivata però soltanto sabato sera fuori tempo massimo. La Roma ha quindi deciso di tenere il giocatore a Trigoria, evitando il viaggio intercontinentale. Ogni dettaglio fa la differenza.