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Totti al Fenerbahce, l'indiscrezione viene smentita dal club turco: "Notizia priva di fondamento"

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di Fabio D'Ascanio
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Francesco Totti molto vicino a un ruolo operativo nel Fenerbahce. La leggenda giallorossa, che non ha mai concretizzato il suo ritorno alla Roma da dirigente nel corso degli anni, potrebbe ripartire dal calcio turco.
Come riportato dal quotidiano, la leggenda italiana si trova a Istanbul ed è stato accolto dalla dirigenza del Fenerbahce. Il presidente Aziz Yldrim è pronto a ristrutturare la dirigenza del club e a far parte del nuovo progetto ci sarebbe anche Totti che dovrebbe assumere il ruolo di consulente calcistico.
(sozcu.com.tr)
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Il Fenerbahce, però, ha prontamente smentito l'indiscrezione arrivata dal quotidiano con un netto comunicato. Ecco quanto comunicato dal club: "La notizia pubblicata oggi (9 novembre 2026) sul quotidiano Sözcü con il titolo "Il cervello calcistico del Fenerbahçe", e ripresa da altri media che lo citano come fonte, secondo cui Francesco Totti assumerà un ruolo nella struttura calcistica del nostro club, è priva di fondamento. Chiediamo ai media che presentano al pubblico tali affermazioni false senza indagine o verifica di agire in conformità con i principi giornalistici e con senso di responsabilità".
(fenerbahce.org)
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