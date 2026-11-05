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Col Sassuolo mezzo sorriso: torna Koné. Gollini in dubbio. Dybala dopo la sosta

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Koné (1)
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Metabolizzare, fare tesoro degli errori e ripartire subito. Non c'è altra via per la Roma di Gian Piero Gasperini dopo la debacle europea sul campo del Manchester Utd: una rimonta che ha infranto il sogno,accarezza-to per quasi un'ora di gioco, di spezzare l'incantesimo e vincere finalmente all'Old Trafford.
Gasperini lo ha detto chiaro e tondo: «Questa sconfitta ci aiuterà più di altre». L'impegno di sabato sera con il Sassuolo può essere la medicina giusta per eliminare le tossine inglesi, tornare alla vittoria e ricaricare le pile durante la sosta per le nazionali. [...]
La squadra giallorossa, dopo aver pernottato a Manchester, ha fatto rientro ieri nella Capitale attorno allora di pranzo, dopo essere decollata alle 12. Immediato il trasferimento a Trigoria dove il gruppo è sceso poi in campo nel primo pomeriggio. [...]
Tra possibili recuperi e nuovi infortunati, il bollettino di Trigoria è sempre molto ricco. Partiamo da Gollini e Rensch. Il portiere continua a sentire molto dolore nella zona lombare: ad oggi rimane in dubbio per la sfida di sabato, con Vasquez pronto alla conferma. Chi senza dubbio salterà il match dell'olimpico è Rensch per un risentimento all'adduttore destro che lo ha messo ko nel primo tempo dell'Old Trafford. Appuntamento a dopo la sosta, come per Dybala e Svilar. Sull'argentino non si vede il motivo per accelerare il rientro, la sosta aiuterà in tal senso: l'obiettivo è tornare in campo a Parma, a pochi giorni da un'altra difficile sfida in Champions contro il Psg. Chiudiamo con l'unica nota lieta, ovvero il recupero di Koné. Smaltito il problema muscolare, il francese va verso un rientro graduale in gruppo tra oggi e domani, con la convinzione di poter tornare tra i convocati contro il Sassuolo. Un recupero prezioso in un reparto a corto di soluzioni nelle ultime sfide. Anche a Manchester si è visto.
(Il Romanista)

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