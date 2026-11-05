Col Sassuolo mezzo sorriso: torna Koné. Gollini in dubbio. Dybala dopo la sosta

Metabolizzare, fare tesoro degli errori e ripartire subito. Non c'è altra via per la Roma di Gian Piero Gasperini dopo la debacle europea sul campo del Manchester Utd: una rimonta che ha infranto il sogno,accarezza-to per quasi un'ora di gioco, di spezzare l'incantesimo e vincere finalmente all'Old Trafford.

Gasperini lo ha detto chiaro e tondo: «Questa sconfitta ci aiuterà più di altre». L'impegno di sabato sera con il Sassuolo può essere la medicina giusta per eliminare le tossine inglesi, tornare alla vittoria e ricaricare le pile durante la sosta per le nazionali. [...]

La squadra giallorossa, dopo aver pernottato a Manchester, ha fatto rientro ieri nella Capitale attorno allora di pranzo, dopo essere decollata alle 12. Immediato il trasferimento a Trigoria dove il gruppo è sceso poi in campo nel primo pomeriggio. [...]

Gollini e Rensch. Il portiere continua a sentire molto dolore nella zona lombare: ad oggi rimane in dubbio per la sfida di sabato, con Vasquez pronto alla conferma. Chi senza dubbio salterà il match dell'olimpico è Rensch per un risentimento all'adduttore destro che lo ha messo ko nel primo tempo dell'Old Trafford. Appuntamento a dopo la sosta, come per Tra possibili recuperi e nuovi infortunati, il bollettino di Trigoria è sempre molto ricco. Partiamo da. Il portiere continua a sentire molto dolore nella zona lombare: ad oggi rimane in dubbio per la sfida di sabato, con Vasquez pronto alla conferma. Chi senza dubbio salterà il match dell'olimpico è Rensch per un risentimento all'adduttore destro che lo ha messo ko nel primo tempo dell'Old Trafford. Appuntamento a dopo la sosta, come per Dybala Svilar . Sull'argentino non si vede il motivo per accelerare il rientro, la sosta aiuterà in tal senso: l'obiettivo è tornare in campo a Parma, a pochi giorni da un'altra difficile sfida in Champions contro il Psg. Chiudiamo con l'unica nota lieta, ovvero il recupero di Koné . Smaltito il problema muscolare, il francese va verso un rientro graduale in gruppo tra oggi e domani, con la convinzione di poter tornare tra i convocati contro il Sassuolo. Un recupero prezioso in un reparto a corto di soluzioni nelle ultime sfide. Anche a Manchester si è visto.

(Il Romanista)