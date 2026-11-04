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Fonseca lascia il Lione per lo Sporting, il club francese: “Decisione inaspettata, ne prendiamo atto”. Ritroverà la Roma in Champions

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di Matteo Esposito
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È ufficiale l’addio di Paulo Fonseca al Lione. L’ex allenatore della Roma ha scelto di lasciare il club francese per accettare la proposta dello Sporting CP.
Nel comunicato con cui ha annunciato la separazione, il Lione non ha nascosto il proprio disappunto: «Una decisione inattesa, che l’OL rimpiange profondamente, soprattutto per il momento in cui arriva, nel pieno della stagione». Il club ha spiegato inoltre che Fonseca aveva manifestato chiaramente la volontà di partire dopo essere stato contattato da una società alla quale è particolarmente legato.
Lo Sporting verserà circa 5 milioni di euro al Lione per la risoluzione anticipata del contratto del tecnico portoghese, che era legato al club francese fino al giugno 2027.
Per Fonseca si tratta così di un ritorno in Portogallo e, soprattutto, di un futuro incrocio con la sua ex squadra. Lo Sporting affronterà infatti la Roma all’Olimpico martedì 8 dicembre alle 21:00, nella sesta giornata della League Phase di Champions League.

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