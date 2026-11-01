Lione, Fonseca scoppia a piangere dopo la vittoria: l'ex Roma sarà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona

Paulo Fonseca sulla panchina del Lione contro l'Angers per 2-0. Il tecnico portoghese è vicinissimo a trasferirsi allo Sporting Lisbona e nel match di campionato, al momento della vittoria, non è riuscito a trattenere l'emozione scoppiando a piangere. L'accordo con il club portoghese non è ancora chiuso, ma il suo passaggio è comunque molto vicino. Una vittoria che sa d'addio quella per. Il tecnico portoghese è vicinissimo a trasferirsi alloe nel match di campionato, al momento della vittoria, non è riuscito a trattenere l'emozione. L'accordo con il club portoghese non è ancora chiuso, ma il suo passaggio è comunque molto vicino.

I calciatori del Lione, dopo i due gol segnati, sono corsi ad abbracciare l'allenatore ex Roma. Corentin Tolisso, ai microfoni di Ligue1+, ha parlato del futuro di Fonseca e della sua voglia di vederlo ancora sulla panchina del Lione: "Io voglio che resti, abbiamo ancora grandi cose da raggiungere insieme".

Mentre l'allenatore, nel post partita, non ha voluto approfondire la questione: "Domani sarò con il gruppo, al momento non c'è nulla. Lo Sporting? È una possibilità".

Come riportato da Fabrizio Romano, il portoghese ha definito l'accordo con lo Sporting e sarà il prossimo allenatore. Fonseca, quindi, tornerà all'Olimpico da avversario in occasione del match di Champions League contro la Roma fissato per l'8 dicembre.