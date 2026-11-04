Lazio, lesione al quadricipite femorale per Zaccagni: stop di un mese, in dubbio per il derby (COMUNICATO)Campionato
Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni."
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