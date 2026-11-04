Lazio, lesione al quadricipite femorale per Zaccagni: stop di un mese, in dubbio per il derby (COMUNICATO)

Tegola in casa Lazio a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli. Mattia Zaccagni si è sottoposto quest'oggi ai primi esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale sinistro.

Per l'esterno biancoceleste i tempi di recupero si preannunciano non brevi: il giocatore sarà costretto a rimanere ai box per almeno un mese. A rischio anche la sua presenza nel derby della Capitale in programma il prossimo 13 dicembre.

Questo il comunicato del club:

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni ha effettuato nella giornata odierna gli esami diagnostici dopo l’infortunio riportato in occasione della gara di campionato contro il Cagliari.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni."

(sslazio.it)