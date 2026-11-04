Calciomercato Roma: si segue Pau Navarro del Villareal. Anche la Juventus sul difensore classe 2005

Calciomercato Roma: si segue Pau Navarro del Villareal. Anche la Juventus sul difensore classe 2005Mercato
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