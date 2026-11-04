Calciomercato Roma: si segue Pau Navarro del Villareal. Anche la Juventus sul difensore classe 2005

La Roma guarda al futuro e mette nel mirino un nuovo talento per la difesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club giallorosso segue con grande attenzione il profilo di Pau Navarro, difensore centrale classe 2005 di proprietà del Villarreal.

Cresciuto nella cantera del club spagnolo e reduce dall'esperienza dello scorso anno al Mondiale Under 20, il giovane difensore, paragonato dal proprio allenatore a Carles Puyol, sta trovando continuità in questa stagione con 11 presenze complessive e circa 800 minuti giocati. Sulle tracce del giocatore c'è anche la Juventus, sebbene i bianconeri sembrino avere al momento altre priorità in vista della sessione di gennaio, lasciando aperta la pista per i giallorossi.

(tuttomercatoweb.com)