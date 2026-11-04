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Calciomercato Roma, idee per il centrocampo: monitorati Issa Doumbia e Gabriel Sara

Mercato
di Paolo Rosi
Gabriel Sara
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Con l'avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato, in casa Roma l'attenzione si sposta inevitabilmente sulle strategie. Come riportato da Tuttomercatoweb, la priorità assoluta del club giallorosso resta l'innesto di un esterno offensivo: in cima alla lista dei desideri c'è Endrick, seguito a ruota da Kvernadze, Leweling e Gittens.
Non solo corsie esterne, però, perché la dirigenza monitora con attenzione anche il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili segnati sul taccuino c'è quello di Issa Doumbia, ex Venezia oggi protagonista allo Sporting Lisbona. Acquistato in estate per oltre 20 milioni di euro più 6 di bonus, il giocatore ha una clausola rescissoria da 80 milioni inserita nel contratto fino al 2031, attirando l'interesse anche di Juventus, Newcastle e Brentford.
Un altro nome forte per la mediana è quello di Gabriel Sara, centrocampista brasiliano classe 1999 di proprietà del Galatasaray e seguito già in passato dai giallorossi. Le sue spiccate doti di dinamismo e inserimento negli spazi rispecchiano le richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. La concorrenza per il giocatore è tuttavia agguerrita: sulle sue tracce ci sono il Napoli e i club di Premier League come Newcastle ed Everton, pronti a mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro.
(tuttomercatoweb.com)
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