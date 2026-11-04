Calciomercato Roma, idee per il centrocampo: monitorati Issa Doumbia e Gabriel Sara

Roma l'attenzione si sposta inevitabilmente sulle strategie. Come riportato da Tuttomercatoweb, la priorità assoluta del club giallorosso resta l'innesto di un esterno offensivo: in cima alla lista dei desideri c'è Endrick, seguito a ruota da Kvernadze, Leweling e Gittens. Con l'avvicinarsi della prossima sessione di calciomercato , in casal'attenzione si sposta inevitabilmente sulle strategie. Come riportato da Tuttomercatoweb, la priorità assoluta del club giallorosso resta l'innesto di un esterno offensivo: in cima alla lista dei desideri c'è, seguito a ruota da

Non solo corsie esterne, però, perché la dirigenza monitora con attenzione anche il reparto di centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i profili segnati sul taccuino c'è quello di Issa Doumbia, ex Venezia oggi protagonista allo Sporting Lisbona. Acquistato in estate per oltre 20 milioni di euro più 6 di bonus, il giocatore ha una clausola rescissoria da 80 milioni inserita nel contratto fino al 2031, attirando l'interesse anche di Juventus, Newcastle e Brentford.

Un altro nome forte per la mediana è quello di Gabriel Sara, centrocampista brasiliano classe 1999 di proprietà del Galatasaray e seguito già in passato dai giallorossi. Le sue spiccate doti di dinamismo e inserimento negli spazi rispecchiano le richieste tattiche di Gian Piero Gasperini. La concorrenza per il giocatore è tuttavia agguerrita: sulle sue tracce ci sono il Napoli e i club di Premier League come Newcastle ed Everton, pronti a mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro.

(tuttomercatoweb.com)