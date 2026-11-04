Instagram, Balerdi: "Non il finale che volevamo. L'impegno e l’orgoglio di difendere questi colori non cambieranno mai"

A quasi da 24 ore dalla sconfitta contro il Manchester United, Leo Balerdi ha esternato le sue emozioni su Instagram. Il difensore argentino si è reso protagonista in negativo in occasione del 2-2 dei Red Devils. Le sue parole: "Fa male. Non era il finale che volevamo. Ma ci sono cose che non cambiano mai: l’impegno, il rispetto e l’orgoglio di difendere questi colori.Ai nostri tifosi che sono venuti fino a Manchester, grazie di cuore per il vostro sostegno.Forza Roma. "