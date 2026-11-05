La Roma fa la conta

Roma al controllo qualità. Dopodomani, all'Olimpico, per la banda di un ciclo da 9 partite in 27 giorni. Dal Como al Sassuolo, passando per le sfide di Champions, ultima quella di Manchester (...) in grado di ribaltare il doppio vantaggio iniziale della Roma. Come ogni controllo qualità che si rispetti, al termine del processo sarà possibile tracciare una linea e conoscere le reali potenzialità del prodotto finale che, nel caso specifico, è rappresentato dalla rosa romanista. (...). Dopodomani, all'Olimpico, per la banda di Gasperini si chiuderà. Dal Como al Sassuolo, passando per le sfide di Champions, ultima quella di Manchester (...) in grado di ribaltare il doppio vantaggio iniziale della Roma. Come ogni controllo qualità che si rispetti, al termine del processo sarà possibile tracciare una linea e conoscere le reali potenzialità del prodotto finale che, nel caso specifico, è rappresentato dalla rosa romanista.

la Roma sia migliorata rispetto al terzo posto dell'anno scorso. Merito delle maggiori conoscenze tra allenatore e squadra, certo, ma anche dal mercato portato avanti dal club. Un'altra congettura (...) riguarda la lunghezza della rosa: se non inadeguata quantomeno ristretta per competere su tre fronti. Sulla carta i giocatori di movimento sono 20 (...) e il riempirsi dell'infermeria ha limitato il margine di manovra per Gasperini. All'Old Trafford la Roma si è presentata senza Svilar e Gollini con Gasp costretto a rispolverare Vasquez (...) tra i pali. In mediana (...) mancava Koné,mentre sulla trequarti non c'erano Dybala e Pellegrini. A gara in corso, poi, si è fermato anche Un'emergenza che, risultati alla mano, la Roma è stata in grado di assorbire in questo ciclo, gravando però sulla brillantezza dei superstiti. L'ipotesi (...) è che. Merito delle maggiori conoscenze tra allenatore e squadra, certo, ma anche dal mercato portato avanti dal club. Un'altra congettura (...) riguarda la lunghezza della rosa:. Sulla carta i giocatori di movimento sono 20 (...) e il riempirsi dell'infermeria ha limitato il margine di manovra per Gasperini. All'Old Trafford la Roma si è presentata senza Svilar e Gollini con Gasp costretto a rispolverare Vasquez (...) tra i pali. In mediana (...) mancava Koné,mentre sulla trequarti non c'erano Dybala e Pellegrini. A gara in corso, poi, si è fermato anche Rensch (...)in questo ciclo, gravando però sulla brillantezza dei superstiti.

Uno stress test (...) che qualcuno è stato in grado di superare. Quest'ultimo periodo, ad esempio, ha esaltato la crescita di Soulé, diventato ormai riferimento tecnico sulla trequarti. Le grandi sfide di coppa a Real Madrid e Manchester United,poi, hanno evidenziato il livello internazionale di Wesley che contro avversari di “assoluto livello”, locuzione cara a Gasperini, ha risposto presente. C'è poi la garanzia Malen - 27 gol in 33 presenze con la Roma - e l'affidabilità di Ndicka, altri punti fermi di una squadra che vuole sognare in grande.

Basi solide, ma per crescere ancora serve qualcosa in più. Lo sa bene D'Amico, che è già al lavoro per garantire, a gennaio, le pedine che mancano all'appello fatto dal maestro Gasperini: un'ala di piede destro, un mediano in più e un esterno mancino a centrocampo.

Tempo per parlare di nomi e trattative ce ne sarà, intanto incombe la sfida al Sassuolo. Una gara che la Roma inizierà a preparare solo oggi, visti i ritardi (...) che hanno posticipato il rientro da Manchester nella giornata di ieri (...). Oggi saranno valutate le condizioni di Koné (...), mentre il problema alla schiena di Gollini potrebbe essere risolto da qualche infiltrazione. In alternativa si prepara Vasquez, il protagonista inatteso.

(Corsera)