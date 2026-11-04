Manchester United-Roma, Rooney: “Nel primo tempo la Roma era più aggressiva. Nella ripresa lo United ha meritato di vincere”

Dopo la vittoria in rimonta del Manchester United, Wayne Rooney ha analizzato la sfida ai microfoni di Amazon Prime, soffermandosi soprattutto sulla differenza tra i due tempi.

l’ex attaccante dello United aveva sottolineato la superiorità dei giallorossi: “Sei in All’intervallo, con la Roma avanti 2-0,: “Sei in Champions League e, con tutte le critiche ricevute dalla squadra, ti aspetti una reazione. Non c’era nulla. La Roma prendeva il pallone ed era più aggressiva. Volevi vedere lotta, passione e voglia di vincere, ma non c’era niente”.

Il giudizio è cambiato dopo la rimonta nella ripresa: “Il secondo tempo è stato incredibile, hanno giocato in avanti e alla fine hanno meritato di vincere. Nel primo tempo è stato terribile, ma nel secondo abbiamo visto la passione e la lotta che volevamo. Anche il pubblico è entrato nella partita e si aveva la sensazione che lo United potesse vincerla”.