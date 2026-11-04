Ndicka: "Difficile da accettare. Continuiamo a lottare insieme" (FOTO)

Entrato in campo nei minuti finali Ndicka, quando la marea del Manchester United ormai si era abbattuta sulla Roma. L'ivoriano non ha inciso nel match, né in maniera positiva e nemmeno in maniera negativa.

Il difensore giallorosso ha pubblicato un post sui social.

"Difficile da accettare dopo il modo in cui abbiamo iniziato. Continuiamo a lottare, insieme. Forza Roma sempre".