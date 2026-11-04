Ndicka: "Difficile da accettare. Continuiamo a lottare insieme" (FOTO)Social Network
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IL PUNTO DEL MERCOLEDI' - D'UBALDO: "Cercasi personalità". CARMELLINI: "Tre indizi fanno più di una prova"
Un mercoledì amaro per la Roma, perché ieri si è ritrovata avanti di due gol sul campo del Manchester United alla fine del primo tempo e torna a casa senza nemmeno un punto. Secondo Guido D'Ubaldo, su...
Koné procede spedito verso il recupero. Dybala lavora sul campo e ci prova
Sabato sera all'Olimpico, prima della sosta, arriva il Sassuolo. Oltre alle condizioni di Rensch e Gollini, il tecnico della Roma Gasperini ne ha altri fuori. Secondo le informazioni del quotidiano i...
Grande tensione prima della gara: un arresto e 6 fermi
Momenti di tensione all'Old Trafford prima del match. Alcuni tifosi della Roma sono finiti a contatto con le forze dell'ordine inglesi fuori dallo stadio. Un romanista è stato arrestato, gli agenti ha...