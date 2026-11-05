Roma, altra tegola per Gasp: Rensch fuori tre settimane

Roma, altra tegola per Gasp: Rensch fuori tre settimaneLa penna degli Altri
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DE ROON: "Sapevo che venire alla Roma sarebbe stato un passaggio difficile, poi non ho avuto dubbi. A contare sono i fatti"
IDEALISTA.IT - Marten De Roon, tramite una lunga intervista, ha parlato dei suoi primi mesi nella Capitale. Il centrocampista olandese, pupillo di Gian Piero Gasperini dai tempi dell'Atalanta, ha tocc...
Manchester United-Roma: la spiegazione della Uefa sulla ripetizione del rigore. Nessun commento sul fallo di Mancini
La Roma si lecca le ferite dopo il ko subito in rimonta ad Old Trafford contro il Manchester United. Gli inglesi nella ripresa hanno ribaltato il risultato e hanno dato vita alla rimonta con il calcio...
Instagram, l'amarezza e la carica di Soulé dopo Manchester: "Impariamo dagli errori, la strada è quella giusta"
Non nasconde l'amarezza, ma rilancia subito in vista dei prossimi appuntamenti. Matias Soulé ha affidato ai propri canali social l'amarezza e la determinazione dello spogliatoio giallorosso all'indoma...