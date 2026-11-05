Roma, altra tegola per Gasp: Rensch fuori tre settimane

La Roma è rientrata da Manchester con un altro infortunato e un obiettivo già davanti agli occhi: il Sassuolo,sabato sera all'Olimpico. Gli accertamenti su Devyne Rensch, uscito dopo venti minuti a Old Trafford, hanno evidenziato una lieve lesione all'adduttore destro. Lo stop previsto è di circa tre settimane. L'olandese salterà certamente la partita di campionato (...). È l'ultima assenza di una squadra che, proprio mentre prova ad accorciare sulla vetta, continua a perdere giocatori. e un obiettivo già davanti agli occhi: il Sassuolo,sabato sera all'Olimpico. Gli accertamenti su, uscito dopo venti minuti a Old Trafford, hanno evidenziato una. L'olandese salterà certamente la partita di campionato (...). È l'ultima assenza di una squadra che, proprio mentre prova ad accorciare sulla vetta, continua a perdere giocatori.

L'emergenza non si esaurisce sulle fasce. Paulo Dybala e Manu Koné stanno recuperando, ma per sabato l'orientamento è di non forzare: entrambi sono indirizzati verso il rientro dopo la pausa per le nazionali. L'argentino deve smaltire la lesione al polpaccio, il francese quella muscolare di primo grado (...). Per Mile Svilar il discorso è ancora più netto: la microfrattura al quinto dito del piede lo terrà fuori fino alla ripresa del campionato. Tempi decisamente più lunghi per Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lesione importante alla coscia destra: il suo ritorno resta ipotizzato a gennaio.

C'è poi il caso di Pierluigi Gollini, fermato da un problema alla schiena (...). Le sue condizioni saranno rivalutate in vista del Sassuolo. Gasperini, interrogato sul possibile recupero, non si è sbilanciato: “Non lo so, vediamo”. Se il portiere non dovesse farcela, toccherà ancora a Devis Vásquez, schierato a Old Trafford all'ultimo momento. Sulla destra, senza Rensch, aumentano le possibilità per Molina (...).

Il tempo per recuperare energie è poco, ma la priorità è chiara. La Champions resterà sullo sfondo almeno fino alla ripresa dopo la sosta; il campionato, invece, offre subito l'occasione di muovere la classifica. La Roma è terza con 24 punti,uno meno dell'Inter e quattro meno della Lazio capolista. Vincendo sabato salirebbe a 27, superando provvisoriamente i nerazzurri e portandosi a una lunghezza dai biancocelesti. Le risposte delle rivali arriveranno domenica, con due scontri diretti interessanti per i giallorossi: la Lazio giocherà a Napoli alle 12.30, l'Inter ospiterà il Como alle 18. Due impegni che possono rendere il fine settimana un'occasione concreta per guadagnare terreno.

(La Repubblica)