Gasp, calcio show e la condanna di correre sempre

È finita con un post social del Manchester United che ha messo in fila il 7-1 del 2007, il 6-2 del 2021 e il 3-2 di martedì.Che, è bene sottolinearlo, è una storia completamente diversa e ha un peso specifico assai lontano (...). La presa in giro non ha fatto piacere a Trigoria (...). E la Roma adesso si interroga, per la terza rimonta da doppio vantaggio subita in questa stagione dopo quelle con Inter e Real Madrid.

la verità è che un piano B Malen e compagni non ce l'hanno. Gasp non ce l'ha, non l'ha mai avuto, se non quando costretto (...) dalle circostanze. La Roma di Gasp è una squadra “condannata” a correre. Perché ha sposato quel calcio. E perché in organico non ha giocatori in grado di “addormentare” una partita. E dunque si va a mille all'ora, che è un progetto tecnico-tattico ambizioso (...) ma pure complicato da raggiungere. La Roma double face non è un bel segnale per Gian Piero Gasperini . Ma è quasi fisiologico. (...). Gasp non ce l'ha, non l'ha mai avuto, se non quando costretto (...) dalle circostanze.Perché ha sposato quel calcio. E. E dunque si va a mille all'ora, che è un progetto tecnico-tattico ambizioso (...) ma pure complicato da raggiungere.

Ci vuole un organico di qualità e di quantità, che Gasp non ha, per reggere 90' a quella intensità, tanto fisica quanto mentale. Ecco perché alla società ha chiesto due rinforzi per gennaio. Per il resto, vietato stupirsi. Dal 2017-18 (...) Gasp è stato rimontato da situazioni di doppio se non addirittura triplo vantaggio 16 volte, di cui 14 nel secondo tempo. (...) “Mind the Gasp”, c'era scritto sugli adesivi dei tifosi della Roma a Manchester: sintesi perfetta.

“Se parliamo di Europa sì, abbiamo ancora molta strada da fare” ha detto il tecnico (...). Il sottotitolo è: in Italia è un'altra storia. Sabato c'è il Sassuolo all'Olimpico. Ma l'avversario più grande sarà la testa.

(Il Messaggero)