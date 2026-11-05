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Instagram, l'amarezza e la carica di Soulé dopo Manchester: "Impariamo dagli errori, la strada è quella giusta"

Social Network
di Francesca Altobelli
Soulé Mora
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Non nasconde l'amarezza, ma rilancia subito in vista dei prossimi appuntamenti. Matias Soulé ha affidato ai propri canali social l'amarezza e la determinazione dello spogliatoio giallorosso all'indomani della battaglia dell'Old Trafford contro il Manchester United.
Attraverso un post su Instagram, accompagnato dalle immagini più significative del match, Soulé ha mandato un messaggio chiaro alla tifoseria e al gruppo:
"Ci è sfuggita di mano una partita importante, ma adesso tocca imparare, correggere e ripartire. Continueremo a lavorare con la stessa illusione e con lo stesso impegno per andare a caccia dei nostri obiettivi. Forza Roma! "
Un messaggio da leader maturo, che sintetizza il clima in casa Roma: la consapevolezza di aver buttato al vento un'occasione preziosa, unita alla voglia immediata di voltare pagina a partire dalle prossime sfide di campionato ed Europa.
Una partita intensa, combattuta e decisa dagli episodi, che lascia alla squadra di Trigoria tanto rammarico ma anche la consapevolezza di poter giocare a viso aperto contro i giganti del calcio europeo.
M. Malvano

M. Malvano

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