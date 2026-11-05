Instagram, l'amarezza e la carica di Soulé dopo Manchester: "Impariamo dagli errori, la strada è quella giusta"

Old Trafford contro il Non nasconde l'amarezza, ma rilancia subito in vista dei prossimi appuntamenti. Matias Soulé ha affidato ai propri canali social l'amarezza e la determinazione dello spogliatoio giallorosso all'indomani della battaglia dell'contro il Manchester United.

Soulé ha mandato un messaggio chiaro alla tifoseria e al gruppo: Attraverso un post su Instagram , accompagnato dalle immagini più significative del match,ha mandato un messaggio chiaro alla tifoseria e al gruppo:

"Ci è sfuggita di mano una partita importante, ma adesso tocca imparare, correggere e ripartire. Continueremo a lavorare con la stessa illusione e con lo stesso impegno per andare a caccia dei nostri obiettivi. Forza Roma! "

Un messaggio da leader maturo, che sintetizza il clima in casa Roma: la consapevolezza di aver buttato al vento un'occasione preziosa, unita alla voglia immediata di voltare pagina a partire dalle prossime sfide di campionato ed Europa.

Una partita intensa, combattuta e decisa dagli episodi, che lascia alla squadra di Trigoria tanto rammarico ma anche la consapevolezza di poter giocare a viso aperto contro i giganti del calcio europeo.