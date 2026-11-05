Arena cresce e stupisce tra gol e assist

. Nella baby Roma di Scala c'è una certezza grande così: Antonio Arena. L'attaccante di 17 anni - già capace di segnare un gol all'Olimpico nella passata edizione di Coppa Italia - ha realizzato un rigore pesantissimo in Inghilterra, firmando l'1-1 definitivo in Youth League. Si tratta di un record storico: nessuna squadra della Roma era mai riuscita a guadagnare punti in casa del Manchester United. Piccoli Malen crescono. L'attaccante di 17 anni - già capace di segnare un gol all'Olimpico nella passata edizione di Coppa Italia - ha realizzato un rigore pesantissimo in Inghilterra, firmando l'1-1 definitivo in Youth League. Si tratta di un record storico: nessuna squadra della Roma era mai riuscita a guadagnare punti in casa del Manchester United.

L'ex Pescara è salito a quota 5 gol stagionali (più 5 assist] in 8 presenze. Sempre dal dischetto ha fatto male all'Inter nell'ultimo turno di campionato. [...] Due estati fa l'investimento di un milione di euro è stato importante, ma Arena sta diventando grande senza fretta.

(Corsport)