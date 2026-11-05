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Manchester United-Roma: la spiegazione della Uefa sulla ripetizione del rigore. Nessun commento sul fallo di Mancini

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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La Roma si lecca le ferite dopo il ko subito in rimonta ad Old Trafford contro il Manchester United. Gli inglesi nella ripresa hanno ribaltato il risultato e hanno dato vita alla rimonta con il calcio di rigore realizzato da Bruno Fernandes, ripetuto dopo la parata di Vasquez per l'ingresso anticipato in area di rigore di Cristante.
Sul proprio sito ufficiale, l'Uefa ha spiegato perché il penalty è stato ripetuto: "Calcio di rigore da ripetere, il giocatore della Roma, il numero 4, ha invaso l'area di rigore prima che il calcio di rigore venisse battuto". Nessuna menzione, invece, sul fallo di Mancini che ha portato Gil Manzano ad assegnare il penalty. Un contatto leggerissimo, quasi inesistente, con Cunha che si è lasciato cadere facilmente. L'attaccante, di fatto, è caduto in area di rigore per l'incrocio dei suoi stessi piedi.
(uefa.com)
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