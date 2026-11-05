Manchester United-Roma: la spiegazione della Uefa sulla ripetizione del rigore. Nessun commento sul fallo di Mancini

Sul proprio sito ufficiale, l'Uefa ha spiegato perché il penalty è stato ripetuto: "Calcio di rigore da ripetere, il giocatore della Roma, il numero 4, ha invaso l'area di rigore prima che il calcio di rigore venisse battuto". Nessuna menzione, invece, sul fallo di Mancini che ha portato Gil Manzano ad assegnare il penalty. Un contatto leggerissimo, quasi inesistente, con Cunha che si è lasciato cadere facilmente. L'attaccante, di fatto, è caduto in area di rigore per l'incrocio dei suoi stessi piedi.

(uefa.com)