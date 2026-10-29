Baby da sogno: Pisilli, Mora e i loro fratelli. Gasp vola con gli under 23

LEGGO ( F. BALZANI) - «La gioventù è un sogno, una forma di pazzia chimica», scriveva Francis Scott Fitzgerald.

partite pazze, emozionanti.Ma quasi tutte con il lieto fine. E allora non ci si meravigli se la Roma di Gasperini, che si affida tanto ai giovani , conducaMa quasi tutte con il lieto fine.

quattro ragazzi che nel 2001 (anno che a Roma non è come gli altri) non erano nemmeno nati. A pareggiare i conti con i sardi è stato Lulli, anno 2007. Che ha poi servito l'assist del 2-1 per Pisilli, classe 2004. Entrambi romani e romanisti: il primo di Palestrina, il secondo di Casal Palocco. Ultimi regali della gestione Bruno Conti-Alberto De Rossi in attesa del lancio di altri ragazzi attenzionati da Gasp come . Nel successo in rimonta sul Cagliari ci sono(anno che a Roma non è come gli altri)A pareggiare i conti con i sardi è stato, anno 2007. Che ha poi servito l'assist del 2-1 per, classe 2004.il primo di Palestrina, il secondo di Casal Palocco. Ultimi regali della gestionein attesa del lancio di altri ragazzi attenzionati da Gasp come Arena, Paratici, Di Nunzio e Camara

fatto in casa come non capitava dai tempi di Totti e De Rossi.Per avere la meglio e portare tre punti d'oro a casa, però, ci è voluto un altro binomio di gioventù: il cross perfetto di Ghilardi (classe 2003) per la testa di Rodrigo Mora (2007). Senza dimenticare l'apporto decisivo fin qui di altri under 23 come Soulé, Koulierakis e Castro. Un'asse, quello che ha portato al secondo gol al Cagliari,Per avere la meglio e portare tre punti d'oro a casa, però, ci è voluto un altro binomio di gioventù: il cross perfetto di(classe 2003) per la testa di(2007). Senza dimenticare l'apporto decisivo fin qui di altri under 23 come

Fin qui la Roma è stata la squadra da vertice che ha messo in campo più giovani e dai quali ha ottenuto maggiori risultati: 12 gol e assist in tutto. Numeri importanti e un bell'esempio in un paese che nei giovani crede sempre troppo poco.

Anche per questo è importante il riscatto di Mora, criticato (anche troppo) per un paio di partite non all'altezza. Il portoghese in realtà ha già numeri da grande e a Udine dovrà sostituire Dybala. L'argentino non è ancora al top, ma spera di tornare martedì prossimo contro il Manchester United.