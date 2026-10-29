Baby da sogno: Pisilli, Mora e i loro fratelli. Gasp vola con gli under 23

LEGGO ( F. BALZANI) - «La gioventù è un sogno, una forma di pazzia chimica», scriveva Francis Scott Fitzgerald.
E allora non ci si meravigli se la Roma di Gasperini, che si affida tanto ai giovani
, conduca partite pazze, emozionanti.
Ma quasi tutte con il lieto fine.
Nel successo in rimonta sul Cagliari ci sono quattro ragazzi che nel 2001
(anno che a Roma non è come gli altri) non erano nemmeno nati.
A pareggiare i conti con i sardi è stato Lulli
, anno 2007. Che ha poi servito l'assist del 2-1 per Pisilli
, classe 2004. Entrambi romani e romanisti:
il primo di Palestrina, il secondo di Casal Palocco. Ultimi regali della gestione Bruno Conti-Alberto De Rossi
in attesa del lancio di altri ragazzi attenzionati da Gasp come Arena, Paratici, Di Nunzio e Camara.
Un'asse, quello che ha portato al secondo gol al Cagliari, fatto in casa come non capitava dai tempi di Totti e De Rossi.
Per avere la meglio e portare tre punti d'oro a casa, però, ci è voluto un altro binomio di gioventù: il cross perfetto di Ghilardi
(classe 2003) per la testa di Rodrigo Mora
(2007). Senza dimenticare l'apporto decisivo fin qui di altri under 23 come Soulé, Koulierakis e Castro.
Fin qui la Roma è stata la squadra da vertice che ha messo in campo più giovani e dai quali ha ottenuto maggiori risultati: 12 gol e assist in tutto. Numeri importanti e un bell'esempio in un paese che nei giovani crede sempre troppo poco.
Anche per questo è importante il riscatto di Mora, criticato (anche troppo) per un paio di partite non all'altezza. Il portoghese in realtà ha già numeri da grande e a Udine dovrà sostituire Dybala. L'argentino non è ancora al top, ma spera di tornare martedì prossimo contro il Manchester United.
Tempo di decisioni anche per Svilar,
che domani svolgerà nuovi esami per capire se potrà essere a disposizione prima della sosta.