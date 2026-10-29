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Oggi la ripresa a Trigoria verso Udine. Dybala prova il recupero per Manchester

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Dybala
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[...] Dopo il Cagliari, battuto in rimonta all'Olimpico, gli uomini di Gasperini sono già proiettati al doppio impegno che li attende in trasferta, Udine-Manchester. Difficile slegare troppo tra loro le due sfide, visto che i giallorossi, per ottimizzare le energie, rimarranno a dormire a Udine, senza fare quindi rientro nella Capitale dopo la partita, per poi partire domenica pomeriggio alla volta dell'Inghilterra. Ma prima di concentrarsi sulla Champions League, la Roma è chiamata a proseguire la sua marcia in campionato affrontando l'Udinese.
Ieri la squadra ha usufruito di un giorno di riposo, alcuni elementi (tra questi Dybala) hanno invece svolto lavoro differenziato. La Joya, consigliato dallo staff medico giallorosso, non ha voluto spingere sull'acceleratore, rinunciando alla convocazione con il Cagliari.
Fuori discussione che possa partecipare alla gara del BluEnergy Sta-fium di sabato, ma continuerà a lavorare per non saltare invece la grande notte di Champions League contro il Manchester Utd. Superati invece i problemi fisici per Balerdi e Hermoso che saranno a disposizione di Gasperini. [...]
(Il Romanista)

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