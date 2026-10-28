Udine e poi Manchester: la Roma non farà ritorno nella Capitale dopo il match di campionato

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Martedì 10 novembre, allo stadio Tre Fontane, la Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani affronterà il Servette nella quarta giornata della Women's Champions League. Da oggi, come comunicato dal...
L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata al portale ha esaltato la squadra giallorossa protagonista di un ottimo avvio di stagione. Secondo il ds, la formazion...
Paulo Dybala non ha ancora recuperato completamente dal problema al polpaccio accusato nella gara contro il Real Madrid. L'argentino, nella giornata di domenica era tornato ad allenarsi in gruppo e tu...
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