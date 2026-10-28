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Dybala a Trigoria anche nel giorno di riposo: l'argentino vuole esserci contro il Manchester United

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di Fabio D'Ascanio
Dybala
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Paulo Dybala non ha ancora recuperato completamente dal problema al polpaccio accusato nella gara contro il Real Madrid. L'argentino, nella giornata di domenica era tornato ad allenarsi in gruppo e tutto lasciava pensare a una sua convocazione nel match contro il Cagliari. Nell'elenco dei calciatori a disposizione di Gasperini, però, il numero 21 non è stato inserito. I medici hanno optato per la strada della cautela. Nel post partita il tecnico ha comunicato come Dybala salterà anche la sfida di sabato contro l'Udinese: "Ero fiducioso ma Dybala non ci sarà contro l'Udinese. Pensavamo di poterlo recuperare, purtroppo questo ragazzo ha sempre bisogno di un recupero più lungo. L'importante è che recuperi bene".
Come riportato su X da Checco Oddo Casano, il numero 21 oggi si trova a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra. Il fantasista vuole fortemente esserci per la trasferta di Champions League contro il Manchester United in programma il prossimo 3 novembre.
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