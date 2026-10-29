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Dybala, stop dei medici: la Joya salta il Manchester, l'obiettivo è il Sassuolo

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
dybala
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Il rientro di Paulo Dybala è in standby. La convocazione per la sfida con il Cagliari sembrava certa, poi l'argentino ha avvertito un nuovo fastidio al polpaccio destro, (...) lesionato contro il Real Madrid lo scorso 14 ottobre. (...) Un edema aveva nascosto la piccola lesione, allungando i tempi di recupero come annunciato dal tecnico Gasperini.
Dybala è tornato in gruppo domenica (...) e ha cercato di accelerare per il Cagliari, ma senza successo: «Abbiamo bisogno di recuperare, non è facile giocare senza Dybala, Koné e Svilar», ha ricordato Gasperini. (...) «Dybala ci mette sempre un po' di più nel recupero dagli infortuni. Spero di riaverlo, insieme a Koné, per la sfida con il Sassuolo», prima della sosta, dove è atteso anche il portiere Svilar.
La nuova data cerchiata dai medici è il 7 novembre, anche se il giocatore preme per esserci già a Manchester, contro lo United, il 3. Con ogni probabilità, lo staff medico non darà il via libera a causa della massima precauzione richiesta per la trasferta. Ieri Dybala era a Trigoria per un allenamento personalizzato, insieme a Malen per uno shooting Adidas.
Dopo un inizio sprint, Dybala sarà costretto ai box per la quarta partita di fila, sabato contro l'Udinese. Un'altra occasione per Rodrigo Mora e la Roma dei giovanissimi, quella che ha rimontato il Cagliari. (...) Ora i prodotti del vivaio se li gode Gasperini: «Sono ragazzi straordinari nel settore giovanile, con un attaccamento particolare che alimenta il sogno di esordire in prima squadra», sorride l'allenatore. La squadra è ancora corta, ma stavolta fatta su misura per il tecnico,che attinge con successo dalla panchina e dal vivaio di Trigoria.
(La Repubblica)

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