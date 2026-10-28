FIGC, Malagò verso la candidatura: 11 club di Serie A lo sostengono, c’è anche la Roma

candidato della Lega Serie A alla prossima assemblea elettiva della che porterebbe a 11 il numero delle firme a sostegno dell’attuale commissario e presidente uscente: la quota necessaria per presentare la candidatura della massima serie. Giovanni Malagò è a un passo dall’essere nuovamente ilalla prossima assemblea elettiva della FIGC , in programma il 14 dicembre. È in arrivo anche l’adesione del Como,a sostegno dell’attuale commissario e presidente uscente: la quota necessaria per presentare la candidatura della massima serie.

Napoli, Lecce, Monza, Bologna, Frosinone, Genoa, Udinese, Fiorentina e Torino. Con la firma del Como, dunque, Malagò raggiungerebbe il numero necessario per essere candidato. Tra le dieci società che hanno già espresso il proprio sostegno c’è anche la Roma , insieme a. Con la firma del Como, dunque, Malagò raggiungerebbe il numero necessario per essere candidato.

Parallelamente, Assocalciatori e Assoallenatori sarebbero orientate a candidare Adriano Galliani alla guida della Federcalcio. Una comunicazione ufficiale da parte di AIC e AIAC è attesa per domani, mentre il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 4 novembre.