FIGC, Malagò verso la candidatura: 11 club di Serie A lo sostengono, c’è anche la Roma

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Dopo la serata dell’Olimpico, Daniele Ghilardi ha affidato a Instagram alcune immagini della partita della Roma. Tra i commenti è arrivato anche quello di Rodrigo Mora, che ha ringraziato il compagno...
Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women’s Champions League, Elisa Oliviero ha commentato la prestazione della Roma Femminile ai canali ufficiali del club. Sulla partita. «Abbiamo...
Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women’s Champions League, l’allenatore della Roma Femminile Gianpiero Piovani ha commentato la prestazione delle giallorosse. Sulla partita «Sec...
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